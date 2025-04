Rimini e la Romagna sempre più destinazioni per una vacanza a misura di… pet

Il gelato per il cane, l’hotel con pacchetto di benvenuto fatto di ciotole per cibo, cuccia confortevole e ‘Bau buffet’, spiagge dedicate con ombrellone, piscinetta e servizi su misura in mare e poi ancora negozi e ristoranti ad hoc, tutto per una vacanza pet friendly.

Chi cerca una destinazione perfetta da raggiungere con il proprio amico a quattro zampe, a Rimini trova davvero tutto quello che cerca. E non sono pochi i viaggiatori che vogliono muoversi con i loro animali domestici: secondo l’ultimo report di Euromonitor in Italia viene stimata la presenza di oltre 65 milioni di ‘animali d’affezione’, tra pesci, uccelli, piccoli mammiferi, rettili, oltre soprattutto a cani e gatti, mentre secondo la fonte Coldiretti almeno 8,5 milioni di italiani ogni anno vanno in vacanza con il cane. Insomma, quando parliamo pet-friendly, la domanda è molto alta e Rimini, con il suo ampio ventaglio di proposte, è una delle città più accoglienti.

La prima necessità è l’albergo adatto dove soggiornare: Rimini che è la città dell’accoglienza per antonomasia, da anni è all’avanguardia in questo campo. Ecco perché non stupisce di scoprire che la città è anche pet friendly: ad oggi infatti ospita oltre 500 alberghi che offrono soggiorni a 6 zampe e che accettano cani di tutte le taglie e razze e animali domestici in generale. Con alcune eccellenze nell’abito dei servizi rivolti all’accoglienza degli amici a quattro zampe che vanno dal menù per cani, al bau buffet fino al dog sitter e alla consulenza personalizzata con educatore cinofilo. Sono infatti numerosi gli hotel – tra i ben 500 che accettano animali da compagnia – che offrono anche alimentazione su misura per i quattrozampe. Si spazia da un menù con cibi dedicati esclusivamente a loro a fino a portate cucinate direttamente dallo chef dell’albergo, come nel caso ad esempio dell’Hotel Principe che tra l’altro prepara golosi biscotti per i cagnolini ospiti. Se poi serve qualcosa di particolare, sia in quanto a cibo che ad altri articoli di uso comune per i propri amici, anche in questo caso a Rimini c’è tutto quello che serve: sono infatti oltre 20 i negozi per animali sparsi su tutto il territorio cittadino, alcuni dei quali hanno anche un servizio di consegna a domicilio degli acquisti per i turisti che sono in albergo o in altre sistemazioni turistiche. A Rimini non poteva mancare l’Ice Dog: dalla spiaggia 81 ad una gelateria in centro storico.

“A Rimini c’è una vera tradizione – spiega Fabio Bullini del portale specializzato mypethotel.it – di grande attenzione da parte degli operatori turistici di chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Anche i padroni però devono stare attenti e fare sempre la loro parte: ad esempio chi viaggia col pet deve ricordarsi di avere sempre con sé il libretto sanitario dell’animale che va mostrato in albergo per essere registrati senza problemi ed esibito in caso di controlli o altre problematiche”.

Dall’hotel alla spiaggia, in una meta balneare come Rimini, il passo è brevissimo ma sempre semplice per chi sceglie come destinazione delle sue vacanze la destinazione romagnola. Il Comune di Rimini ha da tempo infatti consentito – con una apposita ordinanza comunale che si può trovare sul sito ufficiale https://www.comune.rimini.it/sites/default/files/2023-04/ordinanza_per_la_disciplina_della_balneazione_dei_cani.stamped_0.pdf – la balneazione dei cani in apposite dog beach, come quella ad esempio che si trova presso il Bagno 81, stabilimento dal nome inequivocabile ‘Rimini Dog no problem’. Stando all’ordinanza, tutti gli stabilimenti balneari che hanno attrezzato aree della loro concessione all’accoglienza degli animali domestici – qui l’elenco completo www.riminiturismo.it/guida-pratica/servizi-turistici/servizi-animali – è possibile far fare il bagno in mare ai cani dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 18,40 alle ore 21,00 della sera. Ma attenzione: la presenza dei cani in acqua non può prescindere dalla presenza dei padroni in acqua: i cani non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. E ancora i padroni dei cani sono obbligati a raggiungere la porzione di mare disponibile per la balneazione tenendo il cane al guinzaglio. Una volta in mare il guinzaglio può essere tolto ma all’uscita dall’acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio.

Il Bagno Dolce Vita 11 a Viserba ha predisposto un’area Dog Beach con più di 50 ombrelloni dedicati, fontanella e doccetta per cani. E per chi volesse, può prenotare anche una giornata in piscina per il proprio cane nell’adiacente villaggio del gruppo Club del Sole, dove sono previste anche una serie di attività family dog friendly.

A Rimini i padroni possono trovare ben 16 aree di ‘sgambamento’, ovvero appositi spazi verdi nella quali è possibile portare a giocare e correre il cane e gli animali d’affezione in tutta libertà e sicurezza. Queste zone dedicate ai quattrozampe più ‘sportivi’ sono poi tutte dotate di panchine, fontanelle, abbeveratoi e cestini (l’elenco qui: https://sit-rimini.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a7e657576f4a482ea64e0728d15fb49c).

Anche a bordo dei mezzi del trasporto pubblico (ovvero sulle linee dell’autobus e sul Metromare) sono accolti i pet e in particolare: animali di piccola taglia, come gatti, criceti o uccelli purché collocati in appositi contenitori per il trasporto, cani, purché non di grossa taglia, muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio, previo pagamento di biglietto valido per il percorso. Gli animali devono essere custoditi dal passeggero in modo tale da non ingombrare il passaggio o le uscite e, comunque, da non arrecare molestie o danni agli altri viaggiatori.

Chi va in vacanza con il cane vuole sapere tante cose e mette al primo posto le esigenze dei quattro zampe quando sceglie una destinazione, per questo è nato il progetto dedicato “I love per Romagna, benvenuti quattro zampe” che sarà pronto per la stagione 2025, ma che già sul portale di Visit Romagna riporta una sezione dedicata I Love Pet Visit Romagna: Benvenuti Quattro Zampe! | Visit Romagna con diverse sottosezioni dove è possibile trovare informazioni, consigli e particolarità come quali e quanti sono i Parchi Tematici Pet Friendly, le Spiagge pet-friendly, le Rocche i Castelli le fortezze Pet Friendly, i musei Pet Friendly della Romagna.

“Rimini e il territorio della Romagna – commenta il Sindaco di Rimini e presidente di Vist Romagna Jamil Sadegholvaad – sono da sempre attente all’ospitalità di tuti i target di mercati e proprio per questo abbiamo deciso di promuovere la destinazione Romagna come polo turistico anche per le vacanze a quattro zampe con un progetto dedicato. Un progetto di Vist Romagna sul quale stiamo lavorando e che sarà pronto per la stagione 2025 in 30 località del territorio allo scopo di offrire vacanze su misura per famiglie, coppie e single in compagnia dei loro amici a quattro zampe proponendo informazioni, consigli mirati e una mappatura complete e aggiornata di tutte le spiagge attrezzate, parchi divertimento pet friendly, borghi accoglienti, musei pet friendly e strutture ricettive pensate per un’ospitalità di qualità che faranno della Riviera romagnola una delle destinazioni preferite da chi sceglie di viaggiare con il proprio animale del cuore. Chi va in vacanza con il cane vuole sapere tante cose e mette al primo posto le esigenze dei quattro zampe quando sceglie una destinazione, noi ci siamo posti l’obbiettivo di informare affiancandoci ai tanti operatori turistici privati che già offrono servizi dedicati a chi va in vacanza con il cane con il doppio obbiettivo di supportare e stimolare la domanda”.

Comune di Rimini