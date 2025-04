Rimini e Ravenna nel sogno italiano di “Dream of Italy”, rivista letta da 300 mila turisti USA

Cosa rende così magica la vacanza sulla Riviera Romagnola? Il binomio cultura e vita balneare tra Ravenna e Rimini, un viaggio alla scoperta di siti Unesco “mozzafiato”, tesori d’arte, testimonianze della “Dolce Vita” Felliniana e vestigia romane.

Questa l’essenza del reportage del giornalista USA Kevin Raub (@raubontheroad) dal titolo “Magical moments along the Riviera Romagnola” (Momenti magici lungo la Riviera Romagnola) sul numero primaverile di Dream of Italy magazine, collegato alla omonima serie TV (oltre 300.000 copie del bimestrale patinato; oltre 60 milioni i telespettatori della serie tv).

Nel servizio di 5 pagine realizzato con il coordinamento di Apt Servizi Emilia-Romagna – Raub offre uno sguardo intenso e affascinato delle due destinazioni e ne invita a visitare le “infinite meraviglie” artistiche.

«L’appassionato articolo di Kevin Raub -sottolinea l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni- rende merito con enfasi ed attenzione particolari alla ricca offerta di arte e cultura -da Dante a Fellini, dai siti Unesco ai mosaici paleocristiani di Ravenna, fino ai numerosi monumenti di epoca romana presenti nelle due città romagnole”. “La nostra Riviera sa offrire tutto questo in un contesto di turismo leisure con spiagge attrezzate e nuovi lungomari pedonali votati alla vacanza attiva con un ricco entroterra caratterizzato da Borghi Rocche e Castelli”. Un’efficace occasione di promozione per conquistare il mercato americano attraverso le nostre eccellenze”.

Ravenna, si legge nell’articolo, è custode di un patrimonio culturale di incredibile valore, separato dal mare solo da una secolare pineta, e racchiuso nello scintillio dei Mosaici degli 8 monumenti Unesco – sei dei quali nel centro storico. La città conserva tracce storiche del “Sommo Poeta” – la cui opera più importante, La Divina Commedia, fu profondamente ispirata dal suo soggiorno a Ravenna.

Dopo il plauso ai tesori culturali della Capitale del Mosaico, lo sguardo di Raub si rivolge a Rimini, costellata da sorprendenti resti romani e siti di pellegrinaggio dedicati al “Maestro” Federico Fellini.

Il tocco della “Dolce Vita Felliniana” – afferma il reporter- è ovunque a Rimini e il suo capolavoro del 1973, Amarcord, è stata la lettera d’amore di Fellini alla città. Il tour dedicato al grande regista attraversa il centro storico, passando per Castel Sismondo e Piazza Malatesta, fino al Grand Hotel.

Rimini, Ariminum, la città che segnava il capolinea della Via Emilia – l’antica strada romana che attraversava l’Emilia-Romagna da Piacenza alla Costa Adriatica – vanta anche notevoli siti romani che giustificano un giorno di pausa dalla tintarella, prosegue Raub, indicando nel percorso cittadino il Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto, la Domus del Chirurgo e il Museo della Città.

Affascinato dalla miriade di deliziose versioni del famoso street food romagnolo, la Piadina, il reporter conclude con un elogio alle spiagge delle due località. Da un lato i Lidi Ravennati, circa 45 km di costa dove convivono spiagge, dune e pinete, frutto di un progetto di riqualificazione delle zone umide del Parco Marittimo, in corso di realizzazione. Dall’altro Rimini, quasi 16 km di costa con 226 Bagni per ogni esigenza e il suo Parco del Mare, il lungomare trasformato in un’area multifunzionale con impianti sportivi, isole per il fitness, isole verdi, infrastrutture sostenibili e vocate all’accessibilità.

