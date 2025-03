Rimini e Riccione insieme per ospitare il Festival internazionale delle serie televisive

Si mette in moto la macchina operativa per consentire a Rimini e Riccione di ospitare a giugno dell’anno prossimo il Festival internazionale delle serie televisive, evento sostenuto dal Ministero della Cultura. Oggi il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari hanno incontrato in Residenza Comunale la sindaca di Riccione Daniela Angelini e la vicesindaca Sandra Villa, per condividere le azioni da condurre in sinergia per accompagnare gli organizzatori di un Festival che si propone come importante appuntamento per operatori e appassionati di serialità televisiva e ottima occasione di visibilità per la riviera riminese. Come primo passo, le due Amministrazioni hanno deciso di creare un gruppo tecnico di lavoro, una unità formata da dirigenti e tecnici dei due Enti che possano occuparsi degli aspetti più gestionali e amministrativi in dialogo con l’organizzazione del Festival. L’obiettivo comune per Rimini e Riccione è quello di farsi trovare pronti, mettendo a frutto l’esperienza che le due realtà hanno in termini di gestione organizzazione di grandi eventi per il pubblico e di accoglienza, affinché il Festival possa trovare in Rimini e Riccione la sua nuova “casa”.

Comune di Rimini