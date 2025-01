Rimini e San Marino. Nuova Tiguan Volkswagen. Da Reggini una ‘magica’ presentazione per un’auto dagli ‘effetti speciali’

Con la partecipazione di Mago Gabriel e le creazioni dello Chef Sartini

Rimini e San Marino. A partire dal weekend del 23 e 24 marzo, presso gli showroom Reggini San Marino e Rimini, i riflettori si accendono su Nuova Tiguan Volkswagen, un concentrato di tecnologia, stile e versatilità; sarà l’occasione perfetta per testare, con i consulenti dedicati, le caratteristiche di questa terza generazione di Tiguan, evoluta in tutti i suoi aspetti, a partire dal design sinuoso che trae alcuni spunti stilistici dalla gamma elettrica, nel frontale e nel posteriore.

Durante il weekend, gli appassionati del brand e non solo, potranno scoprire la vettura nella sua rinnovata interpretazione in una atmosfera letteralmente ‘magica’. Sabato 23 marzo alle ore 10:00 Gabriele Merli, meglio noto come Mago Gabriel, storico organizzatore del Festival Internazionale della Magia che si tiene ogni anno a San Marino, sarà protagonista dell’happening presso la concessionaria di Strada Rovereta, con una performance che stupirà i presenti con ‘effetti speciali’.

Gli effetti speciali sono infatti una caratteristica di Nuova Tiguan, spettacolare non solo per esperienza di guida; il nuovo layout dell’abitacolo è un trionfo di schermi, addirittura fino a 15 pollici per quello centrale! Un’auto dai poteri magici, dotata anche dell’assistente di parcheggio, che consente di entrare e uscire dal posteggio in modo completamente automatico.

“Sarà un piacere condividere il lancio di Nuova Tiguan con tutti coloro che accoglieranno il nostro invito. – dichiara Filippo Reggini – Oltre ai trucchi e alle performance di Mago Gabriel, noto anche per aver guidato un’auto bendato, chi parteciperà all’happening potrà ‘gustarsi’ Nuova Tiguan accompagnando l’esperienza con un’esclusiva proposta di tipicità del territorio preparate dallo Chef di Casa Sartini.”

Per testare appieno le potenzialità dell’auto, nelle due concessionarie del Gruppo, quella di San Marino (Strada Rovereta, 52) e quella di Rimini (via Macanno 45) sarà inoltre possibile prenotare il proprio il Test Drive.

Nelle foto Nuova Tiguan e Nicolò Bombini, consulente Volkwagen in Reggini.