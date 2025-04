Rimini, è scontro legale sulla Ztl: Traffic Technology cita il Comune per un appalto da 260mila euro

Un acceso contenzioso legale ha preso piede a Rimini, con Traffic Technology Spa che ha fatto ricorso al Tar contro il Comune di Rimini per l’appalto da 260mila euro assegnato a Engine Spa. Oggetto del ricorso è la gestione dei 13 varchi elettronici della Ztl, situati nel centro storico e a Borgo San Giuliano. Il contratto prevede la fornitura, installazione e manutenzione di questi impianti, ma Traffic Technology contesta sia la decisione dell’appalto sia l’operato passato, accusando l’amministrazione di non aver mai attivato i sistemi precedentemente installati, a fronte di una spesa di 400mila euro.

Nel 2019, Traffic Technology aveva vinto un incarico per l’installazione di telecamere videosorveglianza per la Ztl, ma l’installazione non ha mai preso avvio, lasciando i dispositivi inutilizzati per anni. La vicenda ha sollevato anche interrogativi durante una recente seduta del Consiglio comunale, con il gruppo Fratelli d’Italia che ha espresso dubbi sulla gestione del progetto.

L’assessore ai Servizi digitali ha rassicurato che l’attivazione dei varchi sarà completata entro aprile, ma nel frattempo il Comune ha deciso di rispondere in giudizio alle accuse mosse dalla società. La vicenda si preannuncia quindi come un capitolo importante nella gestione della Ztl e dei relativi impianti elettronici a Rimini.