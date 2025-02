Rimini. Eco-Bugie: la rassegna per smascherare le fake news sull’ambiente Promossa dall’Associazione Futuro Verde A.P.S. 

Rimini, 15 Novembre 2024– Futuro Verde A.P.S., l’associazione riminese impegnata nella sensibilizzazione e nella diffusione di pratiche sostenibili, lancia una nuova e interessante rassegna dal titolo Eco-Bugie, dedicata a smascherare le fake news che circolano nel mondo dell’ambiente e della sostenibilità.

Dal 22 Novembre al 2 Dicembre, la rassegna Eco-Bugie proporrà una serie di incontri che avranno come focus la lotta alle disinformazioni e alle distorsioni della realtà in ambito ecologico. Questi eventi saranno occasione per confrontarsi con esperti del settore, attivisti e ricercatori che ogni giorno lavorano per promuovere una cultura ambientale basata su fatti concreti e scientificamente validi e mettendo in luce le falsità più comuni e come queste possano influenzare le scelte individuali e collettive.

Il primo incontro avrà luogo Venerdì 22 Novembre alle ore 20:45 al Laboratorio Aperto Tiberio al terzo piano nella nuova ala del Museo della Città di Rimini con ingresso in Via Cavalieri 22 e metterà al centro i temi dell’ energia tra rinnovabili e nucleare, passando

per le comunità energetiche con il Professore Gianluca Ruggieri, autore de “ come si fa una comunità energetica (per davvero !)” edito da AltraEconomia. Seguiranno, poi, altri due incontri sempre nello stesso luogo del primo: il secondo incontro si concentrerà sulla Direttiva Casa Green e si terrà Mercoledì 27 Novembre alle 20:45 con ospiti il Dott. Teodoro Georgiadis, Associato di ricerca CNR e Francesco Occhipinti, Direttore Legambiente E-R e il terzo e ultimo incontro si terrà il 2 dicembre alle ore 20:45 con il Professor Leonardo Setti per sfatare le Eco-Bugie sull’ auto elettrica.

“Le fake news sull’ambiente sono un ostacolo significativo per la costruzione di un futuro sostenibile”, afferma Alessandro Romano- VicePresidente di Futuro Verde A.P.S. “Con la rassegna Eco-Bugie, vogliamo creare uno spazio di riflessione e confronto, dove il pubblico possa apprendere come riconoscere e contrastare la disinformazione, adottando un approccio critico e consapevole nei confronti delle questioni ecologiche, alla luce dell’emergenza climatica in cui viviamo.”

L’invito è aperto a chiunque sia interessato a scoprire come la corretta informazione possa contribuire alla difesa del nostro pianeta e al suo futuro.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 335 5868262

E-Mail futuroverdeaps@gmail.com

Futuro Verde A.P.S.