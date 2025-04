Rimini. Edoardo, 10 anni: “Il mio sogno? Diventare un maratoneta”

Frequenta la scuola “Fellini” e sabato scorso ha stravinto la Rimini Kids Run: “Sapevo di correre veloce”

“Ero convinto di vincere perchè adoro correre e, da grande, voglio fare il maratoneta”.

E’ presto per dire se è sbocciato un talento, ma la “Rimini Kids Run”, andata in scena lo scorso fine settimana, potrebbe aver scoperto una grande promessa della corsa.

Lui si chiama Edoardo Pozzi, è di Rimini, ha dieci anni compiuti lo scorso mese di dicembre e, sabato scorso, ha stravinto la gara di due chilometri dedicata ai bambini delle elementari (dai 6 agli 11 anni): “Ho corso senza alcuna tattica – dice – spingendo dal primo all’ultimo chilometro. Sapevo di correre veloce, ma adesso so che, un giorno, potrò diventare un professionista del running, il mio sogno”.

Edoardo frequenta la scuola elementare “Federico Fellini” e, come detto, è un aspirante maratoneta. Per lui una medaglia, alcuni buoni cancelleria, ma soprattutto la consapevolezza di avere i requisiti per poter fare atletica: “Proverò a partecipare ad altre corse – conclude – e magari un giorno quei due chilometri potrebbero diventare 42. Il mio sogno, infatti, è quello di diventare un giorno un grande maratoneta”.