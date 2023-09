Rimini. Ennesimo disagio nel Rione Clodio: pullman bloccato davanti al Ponte di Tiberio

Ancora disagi nel Rione Clodio e ancora una volta il Comitato dei residenti esprime il proprio disappunto attraverso le pagine social.

Un pullman probabilmente diretto al mare è finito bloccato davanti al Ponte di Tiberio, impossibilitato dalle sue dimensioni a svoltare verso il corso d’Augusto e poi in via Ducale.

il Comitato dunque afferma: “Non è necessario essere degli urbanisti per capire che se un flusso di traffico proviene da una Circonvallazione e lo si vuole far transitare su vie del centro storico inadatte a sopportarlo, può accadere, come dimostrato più volte, che arrivano anche tir e pullman. Purtroppo, l’Amministrazione non vuole porre rimedio a una scelta errata di viabilità e si ostina a sacrificare il “diritto alla salute” dei residenti del Rione Clodio senza valutare soluzione alternative che peraltro esistono“.

Le parole dell’assessora alla mobilità Roberta Frisoni nel 2020 furono: “è impensabile utilizzare via Ducale per il traffico monte/mare se non per un breve periodo di tempo.”

“Cos’è cambiato da allora?“, si chiede il comitato.