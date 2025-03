Un uomo ucraino di 47 anni è entrato in tribunale a Rimini con un coltello a serramanico tra i 15 e i 18 centimetri nel marsupio. L’arma è stata scoperta dai vigilantes dei Cittadini dell’Ordine e dai militari dell’Esercito durante i controlli all’ingresso. L’uomo ha giustificato di utilizzare il coltello per mangiare, ma è stato comunque denunciato per possesso ingiustificato di armi. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti.