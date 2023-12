Rimini entra nella short list delle candidate al riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026

Il Ministero ha annunciato i 10 progetti finalisti per il titolo di Capitale italiana della Cultura. Tra questi, ci sono Rimini, Agnone, Alba, Gaeta, L’Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Treviso e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si è detto soddisfatto e grato per il lavoro svolto e ha ringraziato la città per il suo sostegno. Le città finaliste presenteranno i loro progetti agli esperti durante le audizioni pubbliche il 4 e 5 marzo 2024. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura avverrà entro il 29 marzo 2024.