Rimini. Eritreo di 45 anni fa il bagno nudo, colpisce con un pugno un carabiniere e tenta di sfilargli la pistola. Arrestato ma rimesso in libertà

Un eritreo di 45 anni è stato arrestato ieri sulla spiaggia di Rimini dopo aver fatto il bagno nudo davanti a turisti e minori. Nonostante le richieste di rivestirsi, l’uomo ha ignorato i carabinieri, diventando aggressivo al momento della richiesta di documenti. Dopo una colluttazione, durante la quale ha cercato di sottrarre una pistola a un carabiniere, è stato arrestato per atti osceni, resistenza e lesioni. In tribunale, ha dichiarato di non aver compreso la gravità del suo comportamento, affermando che nel suo Paese è normale fare il bagno nudi. Rilasciato in attesa della prossima udienza, potrebbe scegliere di patteggiare.