Rimini. Estendere la rete idrica alle case sparse lontane dal centro: il Comune pubblica una manifestazione di interesse per raccogliere le segnalazioni

Il Comune di Rimini ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di cittadini e aziende che vivono o operano in case sparse (abitazioni isolate e lontane dal centro storico) che non sono ancora collegate alla rete dell’acquedotto.

L’iniziativa, in particolare, fa parte di un progetto regionale coordinato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con l’obiettivo di programmare nuovi e futuri estendimenti della rete idrica in zona non ancora servite.

Si tratta di una fase preliminare, di carattere esplorativo: il Comune vuole capire dove esistano reali necessità, raccogliendo le segnalazioni direttamente dai cittadini o da chi svolge un’attività produttiva. Le richieste raccolte saranno poi trasmesse ad ATERSIR, che valuterà i vari casi per stabilire quali interventi potranno essere inseriti nel piano operativo.

La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’esecuzione dei lavori, ma serve a costruire un quadro chiaro delle esigenze del territorio. Gli interventi che verranno eventualmente approvati dovranno prevedere un contributo economico da parte dei richiedenti o di soggetti terzi, pari almeno alla metà del costo complessivo.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 30 settembre 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Albo Pretorio online.

Comune di Rimini