Rimini. E’Tendoun a Viserbella, terza edizione “green”

LA TERZA EDIZIONE DI E’TENDOUN SI TINGE DI GREEN

IL TENDONE CHE OSPITERÁ GLI EVENTI E LE ATTIVITÁ IN CALENDARIO DAL 15 DICEMBRE AL 6 GENNAIO AL BAGNO 53 DI VISERBELLA SARÁ ALIMENTATO DA ENERGIA ELETTRICA 100% SOLARE CERTIFICATA

E’Tendoun è giunto alla terza edizione, da un’idea un gruppo di amici che da sempre trascorre le festività insieme e vuole condividere la magia del Natale con la propria comunità, in uno spazio dedicato dove poter trascorrere del tempo durante le feste natalizia.

Per la terza edizione tra le grandi novità una struttura più ampia, ma che regalerà tanta magia in più, e un tendone alimentato da energia elettrica green.

Per illuminare la struttura che ospiterà tutte le attività e l’angolo ristoro è stata scelta Energia Ethica di Unoenergy.

L’offerta Energia Ethica di Unoenergy è la proposta dedicata ad aziende e famiglie, 100% solare certificata, che rispetta l’ambiente e gli animali. Energia Ethica è prodotta da impianti fotovoltaici, con un ridotto impatto ambientale e rispettosi della biodiversità, approvata da VEGANOK.

Abbiamo scelto Unoenergy perchè presta particolare attenzione alle risorse rinnovabili e al rispetto dell’ambiente. L’offerta Energia Ethica rispetta la nostra volontà di soddisfare le più alte esigenze di sostenibilità.

Vi aspettiamo dal 15 dicembre nel nostro tendone dove ci saranno sempre i nostri sorrisi pronti ad accogliervi, con piatti caldi della tradizione per scaldare il freddo dell’inverno, le tombole per giocare e divertirsi, la musica, i canti e le serate d’intrattenimento per trascorrere insieme momenti spensierati e regalare compagnia, leggerezza, luce e magia.

Per saperne di più su Energia Ethica, visita il sito.

Comunicato Stampa