Rimini. Evento SAP sulla violenza di genere IMPARIAMO A DIRE NO

Si è svolto questa mattina, presso il Teatro Tiberio l’evento organizzato dalla Segretaria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia dal titolo IMPARIAMO A DIRE NO

Il convegno, molto partecipato, incentrato sul tema della violenza di genere, iniziato con l’introduzione del Segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Dr. Stefano Paoloni, ha visto come relatori, il Sostituto Procure della Repubblica, Davide Ercolani, il segretario provinciale aggiunto del SAP Anna Bisulli, l’avvocato Elisabetta Aldrovandi Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la regione Lombardia, docente e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno vittime, il Dr. Vincenzo Vannoni, presidente dell’Associazione Dire Uomo La psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi, con un video , e l’On. Gianni Tonelli per le conclusioni. Al convegno hanno partecipato circa 100 studenti

del Liceo ‘Cesare-Valgimigli’ e dell’ITT ‘Belluzzi-da Vinci’ insieme ai loro insegnanti

Sono stati mostrati alcuno contributi video autoprodotti da Maria Teresa Bisogni, anch’ella appartenente al Sindacato Autonomo di Polizia.

Il Segretario Provinciale

Salvatore Giglia