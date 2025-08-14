    • Rimini, Ferragosto tra mare, musica e cinema sotto le stelle: 10 esperienze da non perdere

    Dal sorgere del sole in pedalò al ritmo elettronico del Cocoricò, passando per il cinema all’aperto e la messa all’alba: il Ferragosto 2025 a Rimini si annuncia come un mosaico di emozioni e appuntamenti, quasi tutti gratuiti, capaci di accontentare ogni gusto.

    La città si prepara a vivere cinque giorni di festa e suggestioni, tra il 13 e il 17 agosto, con iniziative che spaziano dalla spiritualità alla movida, dalla natura al grande schermo. Ecco dieci eventi imperdibili per chi vuole vivere appieno la magia di questa settimana.

    1. Cinema e picnic al Parco XXV Aprile – dal 13 al 17 agosto

    Il “Tiberio Cinepicnic” torna per regalare cinque serate di cinema sotto le stelle, a due passi dal Ponte di Tiberio.

    • 13 agostoGloria! di Margherita Vicario

    • 14 agostoLa signora Harris va a Parigi

    • 15 agostoKung Fu Panda 4

    • 16 agostoThe Holdovers – Lezioni di vita

    • 17 agostoPrendi il volo
      Stand gastronomico aperto dalle 19.

    2. Messa all’alba sulla spiaggia – 15 agosto, ore 5:45

    La tradizionale celebrazione del Vescovo di Rimini al bagno 62 richiama ogni anno centinaia di fedeli e curiosi. La luce dell’alba e il rumore delle onde accompagnano un momento di raccoglimento unico, con colazione in riva al mare.

    3. Slego Remember all’Arena Francesca da Rimini – 15 agosto, ore 21

    Un tributo alla musica underground anni ’80 con i dj storici Werter Corbelli e Giovanni Garattoni, più la partecipazione di Oscar Giammarinaro. Ingresso libero.

    4. Alba in mare in SUP – 17 agosto, bagno 89

    Pagaiata in silenzio sul mare per assistere allo spettacolo dell’alba, seguita da una colazione in riva.

    5. Colazione in pedalò – 17 agosto, bagno 133

    Si parte alle 6 del mattino, tra cornetti e bomboloni, per una colazione in mezzo al mare mentre il sole sorge. Posti su prenotazione.

    6. Cocoricò on the Beach – 15 agosto, Rimini Beach Arena

    Un Ferragosto elettronico con Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons e Dj Cream. Dalle 17.30, ingresso a pagamento.

    7. Pranzo inclusivo alla Spiaggia Libera Tutti – 15 agosto

    Sotto la ruota panoramica, un pranzo comunitario aperto a tutti nella nuova spiaggia inclusiva di Piazzale Boscovich.

    8. Cocomerata e giochi in spiaggia – 15 agosto, bagno 26

    Anguria fresca e sfide di tiro alla fune per un Ferragosto all’insegna del divertimento.

    9. Balli nei chiringuito

    Dal tramonto in poi, la movida si accende nei chioschi e bar sulla spiaggia con dj set e musica dal vivo.

    10. Mercatini e “Ferragosto della Cultura”

    Passeggiate serali tra bancarelle e un ricco programma di eventi culturali nel centro storico.

    Con un’offerta che unisce relax, divertimento e tradizione, Rimini conferma la sua vocazione di capitale del Ferragosto italiano. Non resta che scegliere il proprio percorso… o provarli tutti.

