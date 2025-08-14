Rimini, Ferragosto tra mare, musica e cinema sotto le stelle: 10 esperienze da non perdere

Dal sorgere del sole in pedalò al ritmo elettronico del Cocoricò, passando per il cinema all’aperto e la messa all’alba: il Ferragosto 2025 a Rimini si annuncia come un mosaico di emozioni e appuntamenti, quasi tutti gratuiti, capaci di accontentare ogni gusto.
La città si prepara a vivere cinque giorni di festa e suggestioni, tra il 13 e il 17 agosto, con iniziative che spaziano dalla spiritualità alla movida, dalla natura al grande schermo. Ecco dieci eventi imperdibili per chi vuole vivere appieno la magia di questa settimana.
1. Cinema e picnic al Parco XXV Aprile – dal 13 al 17 agosto
Il “Tiberio Cinepicnic” torna per regalare cinque serate di cinema sotto le stelle, a due passi dal Ponte di Tiberio.
-
13 agosto – Gloria! di Margherita Vicario
-
14 agosto – La signora Harris va a Parigi
-
15 agosto – Kung Fu Panda 4
-
16 agosto – The Holdovers – Lezioni di vita
-
17 agosto – Prendi il volo
Stand gastronomico aperto dalle 19.
2. Messa all’alba sulla spiaggia – 15 agosto, ore 5:45
La tradizionale celebrazione del Vescovo di Rimini al bagno 62 richiama ogni anno centinaia di fedeli e curiosi. La luce dell’alba e il rumore delle onde accompagnano un momento di raccoglimento unico, con colazione in riva al mare.
3. Slego Remember all’Arena Francesca da Rimini – 15 agosto, ore 21
Un tributo alla musica underground anni ’80 con i dj storici Werter Corbelli e Giovanni Garattoni, più la partecipazione di Oscar Giammarinaro. Ingresso libero.
4. Alba in mare in SUP – 17 agosto, bagno 89
Pagaiata in silenzio sul mare per assistere allo spettacolo dell’alba, seguita da una colazione in riva.
5. Colazione in pedalò – 17 agosto, bagno 133
Si parte alle 6 del mattino, tra cornetti e bomboloni, per una colazione in mezzo al mare mentre il sole sorge. Posti su prenotazione.
6. Cocoricò on the Beach – 15 agosto, Rimini Beach Arena
Un Ferragosto elettronico con Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons e Dj Cream. Dalle 17.30, ingresso a pagamento.
7. Pranzo inclusivo alla Spiaggia Libera Tutti – 15 agosto
Sotto la ruota panoramica, un pranzo comunitario aperto a tutti nella nuova spiaggia inclusiva di Piazzale Boscovich.
8. Cocomerata e giochi in spiaggia – 15 agosto, bagno 26
Anguria fresca e sfide di tiro alla fune per un Ferragosto all’insegna del divertimento.
9. Balli nei chiringuito
Dal tramonto in poi, la movida si accende nei chioschi e bar sulla spiaggia con dj set e musica dal vivo.
10. Mercatini e “Ferragosto della Cultura”
Passeggiate serali tra bancarelle e un ricco programma di eventi culturali nel centro storico.
Con un’offerta che unisce relax, divertimento e tradizione, Rimini conferma la sua vocazione di capitale del Ferragosto italiano. Non resta che scegliere il proprio percorso… o provarli tutti.