Rimini festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara” con il ritorno del nautofono, il rilascio di due tartarughe marine, l’apertura del faro e la pulizia della spiaggia con le alunne e gli alunni delle scuole

È stato il suono del nautofono, tornato per l’occasione sul molo di Rimini, ad ARRICCHIRE/CORONARE le iniziative con cui Rimini festeggia la “Giornata del mare e della cultura marinara”. Una giornata a cui hanno partecipato seicento alunne ed alunni delle scuole riminesi, ed iniziata con la liberazione di due tartarughe all’altezza della spiaggia libera vicino piazzale Boscovich, insieme a Fondazione Cetacea.

Una giornata ricca di eventi, nata – grazie alla cura di Rimini Blue Lab DEL COMUNE DI RIMINI – con lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con le Capitanerie di porto – Guardia costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” del mare. Tra gli altri eventi dedicati alle scuole la pulizia della spiaggia insieme a Legambiente, la caccia al tesoro botanica con Anthea, la visita al Faro e al Comando della Capitaneria di Porto di Rimini. Alcune alunne ed alunni hanno avuto inoltre la possibilità di entrare e visitare la nave della Marina Militare “Aretusa”, nave idro-oceanografica impegnata nel controllo idrografico del mare.

Il ritorno del nautofono è stato salutato dalle autorità civili – con la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini, e Anna Montini, assessora alla transizione ecologica E ALLA BLUE ECONOMY – e militari – tra cui Giorgia Capozzella, Comandante Capitaneria di Porto di Rimini – alcune classi delle scuole coinvolte e tanti riminesi. Tra i presenti anche la Consulta degli Operatori del Porto di Rimini, rappresentata dal suo presidente Gianfranco Santolini, I QUALI avevano donato alla Città di Rimini, nel 2019, il nautofono, ormai tra i simboli dell’identità marinara e cittadina di Rimini.

“Il suono del nautofono – hanno spiegato la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessora Anna Montini – accompagna TANTI riminesi sin dalla nascita. Oltre al valore strumentale, che va ad incrementare la sicurezza, per tutti noi significa qualcosa di più, il ritorno di un suono che è parte integrante del carattere e dell’identità riminese. Rinnoviamo alla Consulta degli Operatori del Porto di Rimini – che lo donarono alla Città di Rimini – e alla Capitaneria di Porto i ringraziamenti di tutti noi riminesi. Troviamo sia questo, non solo simbolicamente, il modo migliore per festeggiare tutti insieme la “Giornata del mare e della cultura marinara”, un momento a cui lavoriamo da tempo e che diventerà sempre più importante, anche grazie al coinvolgimento di tante scuole, alunne e alunni”.

Gli eventi in programma continuano con l’apertura al pubblico del Faro di Rimini

12 aprile

9.30 – 12.30

14.00 – 18.00

13 aprile

9.30 – 12.30

14.00 – 18.00

Comune di Rimini