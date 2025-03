Incendio a Rimini nel primo pomeriggio di oggi: le fiamme hanno invaso un piccolo appartamento e il garage in via Assisi al civico 8. L’incendio è divampato intorno alle 13 e per fortuna il proprietario non era presente all’interno. La porta del garage confina con quella d’ingresso e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi.