Rimini, fiamme nel capannone di via Dario Campana, coinvolti senza fissa dimora

Un incendio è scoppiato questa mattina in un capannone abbandonato a Rimini, precisamente in via Dario Campana, nel quartiere adiacente alla ex caserma dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, l’incendio, di dimensioni contenute, non ha causato feriti, ma ha creato preoccupazione a causa della rapidità con cui le fiamme si sono sviluppate, alimentate anche dalla presenza di materiali facilmente infiammabili.

Il capannone, spesso utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora, è stato prontamente evacuato grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme in breve tempo. Una densa colonna di fumo ha reso visibile l’incidente anche da lontano, attirando l’attenzione dei residenti nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, per svolgere le necessarie indagini, e i sanitari del 118, pronti a prestare soccorso. Non sono stati segnalati feriti tra le persone coinvolte, ma si è temuto per la sicurezza di chi frequentava abitualmente il capannone, un’area che purtroppo ha visto l’accumulo di rifiuti e materiali di vario tipo.

Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che, seppur di dimensioni limitate, ha sollevato interrogativi sul rischio che simili incidenti possano ripetersi in altre strutture abbandonate della città. In attesa di un chiarimento, rimane alta l’attenzione sulla sicurezza in queste aree vulnerabili.