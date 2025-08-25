Rimini, fine agosto tra concerti, spettacoli e il Meeting: una città in festa fino all’ultimo giorno d’estate

Rimini si prepara a vivere un finale d’estate all’insegna della cultura, della musica e degli spettacoli. Il calendario degli eventi di fine agosto offre un ricco programma che spazia dal Meeting di Rimini a concerti, tributi e iniziative culturali.

Musica e spettacoli all’Arena Francesca da Rimini

Dal 26 al 31 agosto, l’Arena Francesca da Rimini ospiterà una serie di eventi musicali e culturali. Il 26 agosto, l’ultimo appuntamento della rassegna SGR Live presenterà “Magia d’Operetta”, uno spettacolo gratuito che celebra il genere dell’operetta. Il 27 agosto, l’Arena ospiterà un concerto in omaggio a Laura Benvenuti, con numerosi artisti che interpreteranno la sua musica. Il 29 agosto, nell’ambito delle iniziative “Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025?”, si esibirà Midge Ure, voce degli Ultravox, in un evento organizzato dalla Sagra Musicale Malatestiana. Il 30 e 31 agosto, la terza edizione di Rim – Rimini in Musica proporrà le esibizioni di Dardust e Michele Bravi, accompagnati da DJ set degli allievi della Music Academy di Rimini.

Il Meeting di Rimini: cultura e dialogo internazionale

Fino al 27 agosto, la Fiera di Rimini ospiterà la 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Il tema centrale dell’evento, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, invita alla riflessione e al dialogo su temi cruciali. Il programma include oltre 100 convegni, mostre su arte, storia e fede, spettacoli e concerti, tra cui la Serenata di Dvo?ák con l’Orchestra Enzo Piccinini. Il 26 agosto, sul Palco Piscine della Fiera, si terrà la finalissima del Meeting Music Contest 2025, con sei finalisti che si contenderanno la vittoria. Alle 18 dello stesso giorno, Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, sarà intervistato da Giordano Sangiorgi del MEI. Il Meeting offre anche attività sportive presso lo Sport Village e laboratori e spettacoli per i più giovani nel Villaggio dei ragazzi.

Concludendo, la fine di agosto a Rimini si presenta come un’opportunità imperdibile per immergersi in un ricco panorama di eventi culturali, musicali e sociali, offrendo esperienze per tutti i gusti e le età.