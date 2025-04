Rimini. Fondazione San Giuseppe. Comincia al Paganello 2024, nell’edizione più grande di sempre, la bella stagione dell’Apina solidale

L’arrivo della primavera per la nostra riviera è da tempo segnato dai tanti eventi all’aperto che tornano ad animare la spiaggia, il lungomare, i parchi e le piazze. Ma a Rimini il simbolo che dà il via alla bella stagione è il primo disco volante che sfreccia al Paganello, l’appuntamento più colorato, allegro, sostenibile e internazionale che da 33 anni contraddistingue con la sua unicità questo periodo dell’anno.

E in questo momento speciale non poteva mancare l’Apina solidale Beviamocisù della Fondazione San Giuseppe.

Beviamocisù è un progetto della San Giuseppe onlus che ha preso il via a novembre 2023, è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e dell’Associazione tra Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna. L’iniziativa prevede di mettere a disposizione un mezzo elettrico, l’Apina solidale, per portare gratuitamente acqua naturale e frizzante a eventi e manifestazioni che ne fanno richiesta, il tutto gestito da circa 30 ragazzi tra i 15 e i 25 anni seguiti dai servizi educativi diurni e residenziali della Fondazione San Giuseppe.

Dopo un primo esperimento che si è tenuto in Fiera in occasione del SIGEP, il vero avvio di questo percorso comincia sabato 30 marzo al Paganello, un contesto perfetto per ospitare un’attività come questa e per cominciare al meglio il suo viaggio.

Grazie al sostegno di Romagna Acque i ragazzi e le ragazze dei centri diurni e residenziali della Fondazione San Giuseppe saranno così impegnati in piccole, ma significative esperienze lavorative mettendosi a disposizione degli eventi che ne faranno richiesta.

Sono già arrivate le prime chiamate da Corri Rimini (7 aprile _ p.le Fellini), la Giornata del rifugiato (21 giugno _ Serra Cento Fiori), Tour de France (29/6 lungomare Rimini), Cartoon Club (18/21 luglio – Parco Federico Fellini), ed è prevista la presenza ai mercati settimanali della città e negli altri appuntamenti che verranno segnalati dal Comune di Rimini – che ci aiuterà anche a prevedere il posizionamento del mezzo elettrico negli spazi giusti – e da Romagna Acque con la collaborazione tecnica di Adriatica Acque.

Fondazione San Giuseppe