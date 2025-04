Rimini. Fu vittima di un incidente stradale, i familiari di Roberto Sancisi saranno risarciti

Roberto Sancisi, postino in pensione di 78 anni, morì in un incidente stradale a Rimini nel 2022 a causa di una griglia di ferro trasportata da una ruspa. Dopo quasi due anni, la famiglia ottenne un risarcimento dall’assicurazione Generali, che ha riconosciuto l’assenza di responsabilità di Sancisi nell’incidente. La Procura di Rimini ha indagato sette persone per omicidio stradale in concorso. Nonostante l’accordo per il risarcimento, l’avvocato della famiglia ha sottolineato che nessun compenso potrà mai compensare la perdita. La transizione ha evitato un processo civile, ma l’azione penale è ancora in corso senza richieste di rinvio a giudizio per gli indagati.