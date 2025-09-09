Rimini. Fuga di Gpl: intervento di sicurezza in piazza Malatesta

Questo pomeriggio, intorno alle 15, si è verificato un episodio di perdita di gas in piazza Malatesta a Rimini. Un camion impegnato nel trasporto di arredi per un nuovo locale, situato dietro il Teatro Galli, ha iniziato a perdere Gpl durante le operazioni di scarico. La fuga di gas ha provocato una vasta emissione di vapori, spingendo le autorità a intervenire prontamente.

Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno delimitato l’area e evacuato i locali circostanti per garantire la sicurezza pubblica. La piazza è stata sigillata con barriere temporanee per evitare rischi ai passanti. Non si registrano feriti né danni strutturali, ma la fuoriuscita di gas ha causato momenti di allarme tra i residenti e i lavoratori nelle vicinanze. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino alla completa bonifica dell’area.