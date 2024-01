Rimini. Fumo dal vano ascensore di una palazzina, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in una palazzina di via Cairoli, all’angolo con via Bonsi, a causa della presenza di fumo proveniente da un vano ascensore. Durante le operazioni, è stata effettuata l’evacuazione precauzionale delle persone all’interno dell’edificio, le quali sono state accompagnate in strada. L’intervento è stato rapidamente concluso e tutti hanno potuto rientrare nell’edificio. Nonostante un breve imprevisto sulla via Cairoli, causato dal bisogno dei Vigili del Fuoco di spostare alcune biciclette parcheggiate per consentire il passaggio del camion, fortunatamente ciò non ha influenzato la tempestività dell’intervento.