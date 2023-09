Visitata dai ladri la Farmacia Cantelli in Piazza Tre Martiri a Rimini. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando i malviventi si sono introdotti all’interno dei locali dopo aver divelto una delle porte di ingresso, portando via il registratore di cassa. Ancora sconosciuto l’ammontare del bottino che non include medicinali.

Partite le indagini delle forze dell’ordine che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del negozio.