Rimini, furto fallito e fuga con spray urticante: arrestato marocchino, denunciato minorenne

Ieri, domenica 20 luglio, un furto di modesta entità ha scatenato parapiglia concitato e diffuso paura nel cuore di Marina Centro. Due individui hanno tentato di sottrarre della merce da un supermercato, occultandola in uno zaino e passando le casse senza pagare. Tuttavia, il titolare del negozio, insieme al figlio e a un dipendente, si è accorto subito dell’accaduto e li ha fermati all’uscita.

Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino, i due hanno sostenuto che la merce fosse stata acquistata altrove, ma il controllo è proseguito fuori dal negozio. A quel punto, uno dei due ha sputato in faccia al titolare e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo da un turista attratto dalle urla.

Nel tentativo di liberarsi, il complice ha estratto dallo zaino una bomboletta di spray urticante, spruzzandola contro padre e figlio che cercavano di fermarli. I due ladri sono riusciti a scappare in direzione mare, ma poco dopo i Carabinieri, intervenuti su chiamata al 112, li hanno intercettati mentre tentavano di salire su un’auto parcheggiata nei pressi.

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato due bombolette di spray urticante. Il valore complessivo della merce rubata, in parte recuperata, ammonta a 11,77 euro.

Il più anziano dei due, un 25enne marocchino residente in provincia di Modena con precedenti penali, è stato arrestato. Il suo complice, un minorenne straniero senza parenti in Italia, è stato denunciato per rapina impropria in concorso e affidato ai servizi sociali.