Rimini. Furto in ospedale: Un paziente derubato durante il ricovero

Un uomo di 52 anni di Cesenatico ha subito un furto mentre era ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini. Il fatto è avvenuto sabato 1 febbraio, durante il recupero post-operatorio di un intervento delicato. Secondo quanto riportato da fonti locali, il paziente si è accorto della scomparsa del suo portafoglio solo dopo aver ricevuto notifiche sul suo smartphone riguardanti l’uso non autorizzato della sua carta di credito.

Il portafoglio, contenente circa venti euro e la carta di credito, era stato lasciato sul comodino della sua camera. Dopo aver bloccato la carta, l’uomo ha scoperto che i ladri, pur non avendo il codice PIN per prelevare grosse somme, erano riusciti comunque a utilizzarla per un rifornimento di benzina. In seguito, il portafoglio vuoto è stato trovato in un cestino dei rifiuti all’interno dell’ospedale, lasciando l’uomo incredulo di fronte a quanto accaduto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo gesto.