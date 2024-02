Rimini. Furto in pizzeria, arrestati due uomini dalla Polizia di Stato

Nella decorsa nottata, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini stranieri per il reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, alle ore 03:00 circa, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in zona via Pascoli angolo via Praga, poiché, nel corso del normale servizio di pattugliamento del territorio, gli agenti erano stati avvicinati dal titolare di una pizzeria sita in un’area poco distante, il quale riferiva di aver appena ricevuto sul proprio telefono cellulare una segnalazione di allarme intrusione dal sistema collegato alla propria attività commerciale.

I poliziotti appuravano che la porta d’ingresso del locale era stata forzata ed il registratore di cassa aperto con l’ammanco di alcune monete.

Prontamente visionate le telecamere dell’esercizio commerciale, i poliziotti riconoscevano dalle immagini due soggetti che avevano identificato pochi minuti prima in un’area limitrofa.

Gli agenti si ponevano quindi alla ricerca dei due uomini e li rintracciavano poco dopo nei pressi di viale Regina Margherita.

I due individui sottoposti a perquisizione, venivano ritrovati con le tasche dei pantaloni piene di monetine, presumibilmente asportate, poco prima, dalla pizzeria.

Nel contempo uno di loro veniva trovato in possesso di due involucri contenenti gr. 11.40 di sostanza stupefacente di tipo hashish, per il quale veniva successivamente deferito amministrativamente ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 309/90.

In considerazione dei fatti accaduti, si procedeva all’arresto dei due soggetti, in attesa del Giudizio Direttissimo che si terrà in mattinata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato