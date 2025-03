Rimini. Furto nella notte per l’ex calciatore e allenatore Adrian Ricchiuti: svaligiata la sua auto

Nella mattinata di giovedì 28 novembre, Adrian Ricchiuti, ex calciatore del Rimini e attuale allenatore, ha fatto una sgradevole scoperta al suo ritorno a casa. Il finestrino anteriore della sua auto è stato trovato infranto, segno di un furto avvenuto nella notte.

Secondo quanto riferito, il ladro ha rovistato all’interno, aprendo il cruscotto e portando via una bottiglia di birra, mentre ha lasciato indietro oggetti di valore come auricolari e un computer portatile. Ricchiuti ha raccontato che il furto è avvenuto dopo una serata trascorsa a San Marino e ha sottolineato il dispiacere per la situazione: “È triste che accada, specialmente in una zona come questa. E’ la prima volta che mi capita, ma si sta assistendo a un aumento di questi episodi”.

L’ex calciatore ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza nella sua zona di residenza, notando un degrado in alcune aree e chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità.

In totale, il danno stimato per il furto si aggira tra i 200 e i 300 euro, ma al di là della perdita materiale, Ricchiuti ha rimarcato l’amarezza di dover convivere con situazioni simili nella comunità in cui vive.