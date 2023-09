Rimini. Furto nell’hotel della presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis. Ricco il bottino, partite le indagini

La presidente di Federalberghi di Rimini Patrizia Rinaldis, nonché proprietaria dell’albergo di famiglia hotel Ivano di Rivabella, è stata vittima di furto. Infatti, recatasi ieri mattina nell’hotel ora chiuso per fine attività, si è resa conto che il suo ufficio era stato visitato dai ladri.

La cassaforte era stata aperta con la chiave che veniva tenuta in un cassetto e da lì erano stati sottratti ben 18mila euro, frutto delle chiusure dei conti degli ultimi clienti presenti nell’hotel. Somma, non assicurata, che serviva per pagare anche l’imposta di soggiorno al comune di Rimini.

Purtroppo il furto si è verificato nel corso della prima notte in cui il servizio di portineria notturno non era più attivo. Sul posto per le indagini la polizia di Stato e la polizia scientifica.