Rimini, furto notturno da film: ladri scavano un passaggio sotterraneo e svuotano una tabaccheria

Una spaccata da manuale, orchestrata con precisione chirurgica e tempismo perfetto. È quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Coletti, nel quartiere San Giuliano di Rimini, dove una banda di ladri ha letteralmente “sbucato” dal pavimento all’interno della tabaccheria Miraglia, portando via un bottino che supera i 10mila euro.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno studiato il colpo nei minimi dettagli. Hanno avuto accesso ai sotterranei dell’edificio in cui si trova l’attività commerciale e, dopo aver individuato con attenzione il punto esatto sotto al negozio, hanno iniziato a perforare il solaio. Un lavoro lento e silenzioso, che ha richiesto competenze tecniche e una pianificazione scrupolosa.

Il foro è stato realizzato con una precisione tale da farli emergere direttamente dietro il bancone, evitando allarmi e telecamere. Una volta all’interno, i ladri hanno fatto incetta di sigarette, gratta e vinci, denaro contante e merce di valore. Nessun segno di scasso dall’esterno, nessuna vetrina infranta: il colpo è stato scoperto solo alla riapertura del negozio, la mattina seguente.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini analizzando le immagini della videosorveglianza interna e dei locali adiacenti. Gli inquirenti sospettano un gruppo esperto, forse non alla prima incursione di questo tipo, data la modalità sofisticata dell’azione.

Un colpo da professionisti, insomma, che ha lasciato spiazzati i titolari e allertato le forze dell’ordine, ora a caccia della “banda sotterranea” che ha firmato uno dei furti più scenografici degli ultimi mesi in città.