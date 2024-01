Rimini. Furto sventato in un bar da un poliziotto fuori servizio: arrestato 37enne di nazionalità straniera in Piazza Cavour

Un uomo di 37 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato sabato sera dalla Polizia di Stato di Rimini per il reato di rapina impropria. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00 in un bar situato in Piazza Cavour.

Il soggetto è entrato nello spogliatoio dei dipendenti del bar tentando di rubare un portafoglio e del contante da un borsellino. Il barista, accortosi dell’azione, ha cercato di bloccarlo, scatenando una colluttazione. Fortunatamente, un agente della Polizia di Stato, che si trovava fuori servizio al momento dell’incidente, è intervenuto, riuscendo a fermare l’uomo e richiedendo il supporto delle volanti della Questura di Rimini.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno confermato l’accaduto e hanno proceduto all’arresto dell’uomo. L’arrestato è in attesa del giudizio direttissimo, previsto per questa mattina