Rimini, gabbiano ferito sotto il ponte di Tiberio: il salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco

Nel cuore di Rimini, a pochi passi dal centro storico e in uno degli angoli più suggestivi della città, si è svolta una scena che ha catturato l’attenzione di molti passanti. Un gabbiano in difficoltà, con un’ala chiaramente lesionata, galleggiava sull’acqua del fiume Marecchia, proprio sotto il celebre ponte di Tiberio.

Mercoledì pomeriggio, a segnalare la presenza dell’animale ferito sono stati alcuni volontari del Cras – il Centro Recupero Animali Selvatici – che si trovavano già in zona e hanno subito lanciato l’allarme. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti prontamente, attivando un’operazione di recupero tutt’altro che ordinaria.

Per raggiungere il gabbiano, bloccato tra le arcate del ponte, i pompieri si sono calati con imbracature di sicurezza direttamente dalla struttura storica, preparandosi anche all’eventuale utilizzo di un gommone, pronto sul posto per qualsiasi emergenza. Una manovra delicata, eseguita con la consueta precisione e sangue freddo, che ha permesso di trarre in salvo l’animale senza ulteriori danni.

Il gabbiano, una volta recuperato, è stato affidato alle cure del Cras, dove verrà seguito nel percorso di riabilitazione prima di poter tornare a volare libero.

Un intervento che dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti e volontari, ma anche quanto cuore ci sia dietro le azioni quotidiane dei soccorritori. E in una città come Rimini, dove storia e natura convivono fianco a fianco, anche un piccolo gesto può diventare una grande storia.