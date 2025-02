Rimini. Gabriele Salvatores presenta in anteprima il suo nuovo film al cinema Fulgor: Lunedì 25 novembre ore 21.00

Gabriele Salvatores presenta in anteprima il suo nuovo film interpretato da Pierfrancesco Favino e dai giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra

Lunedì 25 novembre ore 21.00 – RIMINI, Cinema Fulgor

Napoli – New York, il nuovo attesissimo film diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, arriva in riviera romagnola con tre imperdibili appuntamenti.

Interpretato da Pierfrancesco Favino con i giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, con la partecipazione di Antonio Catania e Tomas Arana, il film è tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Napoli – New York è la storia del viaggio emozionante compiuto dai piccoli Carmine e Celestina, il cui destino si intreccia tra i vicoli di Napoli e le strade di New York nell’immediato dopoguerra. Un’avventura on the road che tratteggia uno spaccato storico e culturale, con il tono della fiaba, ma uno sguardo rivolto al presente.

Lunedì 25 novembre Gabriele Salvatores presenterà il film nella città felliniana per eccellenza e nella leggendaria sala dove Fellini scoprì il cinema, al cinema Fulgor di Rimini (ore 21.00) e dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.

Nella mattinata di martedì 26, il regista incontrerà un pubblico di studenti al termine della proiezione presso il Multiplex Giometti Pesaro, e la sera sarà a Riccione per introdurre la proiezione del film al Multiplex Cinepalace Riccione (ore 20.30).

Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, Regione Campania e Film Commission Regione Campania. Il film arriverà nelle sale italiane dal 21 novembre con 01 Distribution.

Sinossi

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Comune di Rimini