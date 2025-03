Rimini. Gattile, in corso in queste settimane l’iter tecnico e amministrativo per la realizzazione della struttura temporanea

La dichiarazione dell’Assessora al Benessere degli Animali, Francesca Mattei

“È in corso in queste settimane l’iter tecnico e amministrativo per la realizzazione della struttura temporanea, atta ad ospitare la popolazione felina, la cui ubicazione è stata individuata in un immobile in via Maderna, a San Martino in Venti, il cui finanziamento recentemente ha ottenuto parere favorevole anche dal Consiglio comunale.

Proprio in questi giorni, infatti, il team dei tecnici sta realizzando la relazione geologica per valutare lo stato del terreno dell’area, a seguito della quale potranno prendere il via gli opportuni interventi, con consegna dei lavori prevista per inizio 2024, come da cronoprogramma.

La previsione è quella di potere aprire il gattile entro il primo semestre del 2024.

I lavori per la pulizia dell’immobile sono già stati attivati, contemporaneamente ai rilievi tecnici e statici, così come alle analisi per una riqualificazione più generale del luogo (in particolare il rifacimento delle asfaltature e al potenziamento del sistema di illuminazione). È bene riaffermare che questa tipologia di riqualificazione si inserisce, di fatto, anche in una logica di riutilizzo degli immobili cittadini dismessi, che è una bussola guida di questo mandato, e non di consumo di nuovo suolo.

Quella di via Maderna, in sintesi, vuole essere una sede temporanea per l’accoglienza e la presa in cura dei gatti, così da dare loro una dovuta ‘casa’, dove saranno seguiti con attenzione da uno staff di esperti e dove potranno stare al sicuro, al riparo dai pericoli della strada.

Uno spazio che coniuga il tema dell’accoglienza con funzioni di ricovero e di cura: nella struttura saranno infatti presi in carico mici provenienti da rinunce di proprietà o ritrovati in condizioni sanitarie problematiche (una volta ristabiliti, in questo caso, andranno rimessi sul territorio con parere del responsabile sanitario), gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione o eventuali cucciolate abbandonate e in attesa di adozione.

Come amministrazione abbiamo appunto abbracciato una soluzione che ci consente di dare una risposta immediata alle esigenze della popolazione felina e del vasto mondo, dai privati alle associazioni, che vi ruota attorno, andando a recuperare un immobile destinato alla demolizione e trovando gli strumenti per conferirgli una nuova finalità. Tutto questo, ovviamente, viene portato avanti nel mentre in cui procede l’analisi progettuale per la struttura strutturale del canile e gattile riminese, obiettivo del mandato amministrativo, per il quale sono in corso delle indagini in una area in via Circonvallazione.”

