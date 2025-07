Rimini, Giacomo Forcione nuovo playmaker di NTS Informatica Basket per la stagione 2025/2026

È ufficiale: Giacomo Forcione sarà il nuovo regista in campo per la NTS Informatica Basket Rimini nella stagione 2025/2026. L’annuncio arriva direttamente dalla società, che conferma l’innesto del 27enne bolognese nel roster biancorosso con l’obiettivo dichiarato di puntare ai playoff e alla massima serie del basket in carrozzina.

La trattativa, maturata nel tempo, si è conclusa con esito positivo e segna un passo importante nella costruzione della nuova squadra. Forcione, laureato in Giurisprudenza e prossimo a intraprendere un master in gestione d’impresa, vanta un curriculum sportivo di assoluto rilievo: due scudetti giovanili nel 2015 e nel 2016 con la formazione de I Bradipi Bologna, tre Supercoppe Giovanili e il passaggio successivo a Firenze con le “Volpi Rosse”, dove ha conquistato la Serie A.

Il suo ritorno in prima linea è accolto con entusiasmo dalla società. «Difficile dire no al neo coach Fabio Raimondi e ai suoi stimolanti obiettivi di vertice», si legge nel comunicato ufficiale, che attribuisce alla convincente telefonata dell’allenatore un ruolo decisivo nel buon esito della trattativa.

Il nuovo play prende idealmente il posto dell’amico Lorenzo Pellegrini, salutato con dispiacere dalla società, e si prepara a infiammare la palestra CARIM di via Cuneo insieme al compagno Kevin Giustino, con cui ha già condiviso successi sportivi importanti.

Dotato di una spiccata visione di gioco e di grande abilità nel controllo della palla, Forcione ha sviluppato fin da giovane un talento naturale per le intuizioni offensive, capaci di sorprendere anche le difese più strutturate. Il passaggio dietro la schiena, una delle sue “firme” tecniche, ne è un esempio, così come la capacità di colpire al tiro ogni volta che se ne presenta l’occasione.

L’amore per il basket in carrozzina è nato nel 2007, trasmesso dal padre Massimiliano, con cui condivide la passione per la Virtus Bologna. Ora, sulle rive dell’Adriatico, Forcione è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera sportiva.

La dirigenza NTS sottolinea come il cantiere della squadra stia prendendo forma in vista della nuova stagione, proporzionato alle rinnovate ambizioni del club. «Qui in riva all’Adriatico si fa sul serio e Giacomo sarà una pedina importante e decisiva per inseguire e raggiungere il sogno cullato fin dalla fondazione», afferma l’Ufficio Stampa della società.

Il progetto tecnico del club è in piena evoluzione e l’ingaggio di Forcione ne è solo il primo passo. «Ne vedremo delle belle», promette la società.