Rimini, giallo di Pierina Paganelli. Il punto della situazione in una indagine che potrebbe essere al punto di svolta

A oltre un anno dall’inizio del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, il caso continua a destare grande interesse, soprattutto nei media che seguono da vicino ogni fase del procedimento. La vicenda, che coinvolge Louis Dassilva, accusato dell’omicidio, e Manuela Bianchi, la quale ora lo accusa dopo essere stata indagata per favoreggiamento, ha attirato l’attenzione di esperti e commentatori. Tuttavia, nonostante l’evidente passione per i colpi di scena quotidiani, l’indagine rimane complessa, basata su perizie e consulenze, senza che sia emersa una prova decisiva che chiuda il caso.

Il prossimo passo importante avverrà la settimana prossima, quando il giudice per le indagini preliminari (GIP), Vinicio Cantarini, dovrà pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Dassilva. La decisione si baserà non solo sulle dichiarazioni emerse nell’incidente probatorio di fine marzo, ma anche sui numerosi documenti e atti depositati dalla Procura e dalla Squadra mobile.

Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Daniele Paci, sono proseguite senza sosta dal marzo 2024. La Squadra mobile, guidata dal dirigente Marco Masia, ha attentamente esaminato ogni aspetto del caso, raccogliendo trascrizioni di intercettazioni, annotazioni, perizie e consulenze. Gran parte di queste riguardano le conversazioni di Dassilva, che si è sempre mostrato evasivo e riservato, anche con le persone più vicine, come la moglie Valeria Bartolucci e l’ex amante Manuela Bianchi.

Un aspetto rilevante delle intercettazioni è il comportamento ambiguo di Dassilva riguardo a Pierina Paganelli, a partire dal momento in cui ha intuito di essere sotto intercettazione. La sua riservatezza e il suo atteggiamento elusivo sono stati considerati significativi. La prova più controversa, secondo l’accusa, è il fatto che Dassilva sia stato trovato la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage, apparentemente per avvisare Manuela Bianchi della presenza del corpo di Pierina, dietro una porta tagliafuoco.

Il caso rimane quindi aperto, con molte ombre ancora da chiarire, mentre il pubblico e la giustizia attendono gli sviluppi decisivi… Che potrebbero arrivare proprio in questi giorni.