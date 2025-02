Rimini. “Giornata in ricordo delle vittime della strada”. Lezioni di formazione della Polizia Stradale

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legale ai comportamenti scorretti alla guida.

Con questo obiettivo nella giornata del 13 novembre 2024 la Polizia Stradale di Rimini, Specialità della Polizia di Stato con l’obiettivo di raggiungere il cuore delle future generazioni di autisti e condividere con loro gli argomenti legati alla sicurezza su strada, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Rimini per un momento di confronto e riflessione sulle varie tematiche legate all’ambito della sicurezza stradale che interessano particolarmente la fascia di età degli studenti.

Dopo la presentazione dei compiti della Polizia Stradale, particolare attenzione è stata dedicata a tutti quei comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi da evitare quando si è un utente della strada, sia come pedone, che da conducente di un monopattino elettrico, un velocipede, un motociclo, etc., veicoli questi ultimi particolarmente utilizzati dai giovani.

Gli Agenti hanno illustrato anche la tematica relativa alla guida in stato di alterazione da alcool o stupefacenti, sensibilizzando gli studenti verso questa delicata tematica ed evidenziando le conseguenze che scaturiscono da questi errati comportamenti sia sotto il profilo dell’infortunistica stradale che dal punto di vista sanzionatorio/giudiziario.

Al fine di rendere più efficace il programma educativo e di sensibilizzazione contro l’abuso dell’alcol, i poliziotti hanno fatto sperimentare agli studenti, attraverso degli occhiali speciali che deformano e limitano la percezione visiva per una verosimile simulazione degli effetti dell’abuso di consumo alcolico, come sia pericoloso porsi alla guida in stato di alterazione. La simulazione è stata effettuata mediante l’uso di un percorso stradale simulato disegnato su di un apposito tappeto didattico.

Tale dimostrazione ha riscontrato particolare interesse da parte degli studenti che hanno attivamente partecipato alle attività.

Polizia di Stato