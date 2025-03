Rimini, gli anziani al centro della mostra “Creativamente”

Il 20 marzo ha preso il via a Rimini la mostra “Creativamente”, un’esposizione unica che celebra il talento e la passione degli ospiti delle Case Residenze Anziani de Il Cigno Cooperativa Sociale. L’evento, promosso dall’assessorato alle politiche della salute del Comune di Rimini, si è svolto presso la sede del “Laboratorio aperto” della città, accogliendo un pubblico emozionato e curioso.

La mostra presenta oltre 50 fotografie che ritraggono gli anziani protagonisti di una serie di laboratori creativi, realizzati nelle strutture della Cooperativa nei mesi precedenti. Durante queste attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un’esperienza artistica che li ha portati a reinterpretare capolavori della storia dell’arte e del cinema. I residenti hanno dato nuova vita ad alcune delle opere più celebri, utilizzando la fotografia e il gioco di ruolo per creare immagini che raccontano storie di creatività e passione.

Un elemento distintivo della mostra è la realizzazione delle cornici, che sono state progettate direttamente dagli ospiti delle Case Residenze Anziani. Il laboratorio creativo “Uns Bota Via Gnint” (“Non si butta via niente”) ha dato spazio all’ingegno degli anziani, che, attraverso il riciclo creativo, hanno realizzato cornici uniche utilizzando materiali di recupero. La tecnica del riuso e la manualità dei partecipanti sono diventate così strumenti per esprimere la propria creatività, dimostrando che nulla è davvero superfluo.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti delle strutture, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno potuto condividere il frutto di mesi di impegno e dedizione. Questo progetto non solo ha dato visibilità al talento degli anziani, ma ha anche rafforzato il legame con la comunità, sottolineando l’importanza di valorizzare ogni fase della vita.