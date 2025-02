RIMINI. Gli esiti del Consiglio Comunale di giovedì 8 agosto

La discussione e la votazione del Dup, Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027, è stato al centro del Consiglio Comunale di giovedì 8 agosto che, dopo l’illustrazione dell’atto avvenuta nel consiglio comunale del 1 agosto, è stato approvato con 20 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto.

Approvate poi due delibere, una del settore edilizia relativa ad un permesso a costruire convenzionato (17 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astensioni), l’altra del settore urbanistica relativa al procedimento unico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’attraversamento del torrente Ausa e il ripristino della connessione ciclopedonale tra via Barattona e via Montescudo con 25 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni. Questo intervento, in particolare, mira a migliorare la mobilità sostenibile, la sicurezza dei cittadini e la valorizzazione delle aree naturalistiche del torrente Ausa, grazie a collegamento sicuro e funzionale tra via Montescudo e via Barattona potenziando le infrastrutture ciclopedonali esistenti.