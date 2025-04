Rimini. Gli eventi di oggi

Dalle 9,30 in fiera Sport Dance

Alle 18 al Canevone incontro ‘L’intima relazione fra disegno e scultura’ con Fabrizio Loschi e Giovanna Caimmi, Andrea Losavio (Biennale del disegno)

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Un maledetto imbroglio’ di Pietro Germi, introduce Marco Bertozzi

Alle 21 al Parco degli artisti (Vergiano) concerto della Banda Città di Rimini

Alle 21,30 nel giardino dell’hotel delle Nazioni (San Giuliano Mare) live di Cristiana Verardo

Dalle 16,30 in piazzale San Martino a Riccione ‘Toys Center Summer Village’

Alle 21 in viale Gramsci a Riccione ‘Summer Trio’ con l’orchestra di Filippo Dionigi

Alle 21 in via Cilea a Riccione lo spettacolo di danza ‘Impronta’ sul tema della salvaguardia dell’ambiente

Alle 21 nella Chiesa dell’Immacolata di Misano la conferenza di Alessandro Giovanardi ‘La bellezza ritrovata. L’arte sacra del territorio’

Alle 21,30 a Portoverde a Misano live di Silvia Wakte

Alle 21 in piazzale Roosevelt a Cattolica concerto jazz con Turone Quintet

Alle 21,15 nella chiesa di Sant’Agostino Verucchio concerto del Duo Saxophonie

Alle 19,30 al parco Baden Powell a Santarcangelo ‘She Dreamt of Being Washed Away to the Coast’ di Lukas Karvelis (Santarcangelo dei teatri)

Alle 20 in piazza Ganganelli a Santarcangelo Agniet? Lisi?kinait? in ‘Hands up’ (Santarcangelo dei teatri)

Alle 20,30 a San Michele a Santarcangelo Stefania Tansini in ‘L’ombelico dei limbi’ (Santarcangelo festival)