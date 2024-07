Rimini. Grave incidente a Cerasolo: motociclista sbalzato sull’asfalto ora in rianimazione al Bufalini di Cesena

Grave incidente stradale nella prima mattina di oggi. Un’auto e una moto si sono scontrati a Cerasolo, lungo via Pier Paolo Pasolini. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6:30, la moto stava procedendo in direzione sud quando ha perso il controllo in corrispondenza di una curva, invadendo la corsia opposta. L’auto, che transitava in direzione contraria, non è riuscita a evitare l’impatto.

L’incidente è stato particolarmente violento e il conducente della moto, un uomo di 51 anni, è stato sbalzato sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale del 118 per i rilievi e i soccorsi. Attualmente, il 51enne è ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Bufalini di Cesena.