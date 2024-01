Rimini. Grave incidente stradale a Sant’Aquilina: auto ribaltata con donna incinta a bordo

Quest’oggi alle 11:30, lungo via San Martino in Venti nella zona di Sant’Aquilina, si è verificato un grave incidente stradale. Un’automobile ha perso il controllo e si è ribaltata su un fianco, causando grande paura per una donna presente a bordo, che si trova in stato di gravidanza. La protagonista di questa drammatica vicenda è una donna di circa trent’anni che guidava una Kia.

Appena avvenuto l’incidente, è stato immediatamente chiamato l’elisoccorso. Tuttavia, dopo un intervento del personale sanitario del 118, che ha giudicato le sue condizioni non critiche, si è preferito il trasporto in ambulanza presso l’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti, secondo le indagini effettuate dalla polizia municipale. Si ipotizza che la donna abbia perso il controllo del proprio mezzo. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e l’esecuzione dei rilievi.