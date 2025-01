Rimini. Grave incidente sulla Consolare per San Marino: 32enne sbalzato dalla bicicletta dopo l’impatto con un auto. Trasportato in ospedale

Incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 12.30 all’incrocio tra la Consolare Rimini-San Marino e la via Rovereta, a Cerasolo.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 32 anni di origine nigeriana, che stava guidando una bicicletta elettrica lungo la via Rovereta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe ignorato l’obbligo di svoltare a destra all’incrocio con la Consolare e invece ha svoltato a sinistra, finendo per scontrarsi con una Volkswagen grigia che stava svoltando a destra dalla Consolare alla via Rovereta.

Nell’impatto, il 32enne è stato sbalzato dalla bicicletta ed è finito contro il parabrezza dell’auto. È stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per gestire il traffico.