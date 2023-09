Rimini. Grosso ramo precipita su un furgoncino in viale Matteotti: nessun ferito ma tanta paura

Erano appena passate le 13 quando in viale Matteotti a Rimini un furgoncino in marcia verso Santarcangelo è stato colpito da un pesante ramo staccatosi da uno degli alberi di pino marittimo che si trovano lungo la via del Borgo San Giuliano. Il ramo ha sfondato il parabrezza e il conducente ha inchiodato provocando il tamponamento di un camioncino che procedeva subito dietro di lui. Fortunatamente nessun ferito ma solo tanta paura.

Sul posto una pattuglia della polizia locale. I residenti di viale Matteotti lamentano una situazione di trascuratezza degli alberi dell’area coinvolta nell’incidente: le radici dei pini hanno reso i marciapiedi sconnessi e pericolosi specie per gli anziani, mentre le potature delle piante non avverrebbero abbastanza spesso.