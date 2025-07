Rimini, Guardia di Finanza: consegnati brevetti e croci per anzianità di servizio

Ieri mattina, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, si è svolta una cerimonia sobria ma ricca di significato durante la quale il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, ha conferito i brevetti e le croci per anzianità di servizio ad alcuni militari del Corpo.

L’evento ha rappresentato un momento importante di riconoscimento per quegli uomini e donne che quotidianamente dimostrano fedeltà, costanza e dedizione nell’adempimento del proprio dovere. Come sottolineato dal Colonnello Coscarelli, «questi attestati testimoniano l’impegno quotidiano, silenzioso e tenace, di chi ha fatto della divisa non solo un lavoro, ma una scelta di vita».

Nel corso della cerimonia, il Comandante ha rivolto parole di viva congratulazione ai premiati, evidenziando come «il senso del dovere, la disciplina, l’onore e lo spirito di servizio siano valori senza tempo, che rappresentano la colonna portante della nostra Istituzione». La Guardia di Finanza è infatti chiamata ogni giorno a proteggere gli interessi economico-finanziari del Paese e a tutelare il bene della collettività.

L’evento è stato più di una semplice formalità: ha infatti celebrato la dedizione e la coerenza che guidano il cammino di chi, con lealtà e orgoglio, serve lo Stato.