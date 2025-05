Rimini. Guardia di Finanza scopre una discarica abusiva di rifiuti tossici in provincia di Forlì-Cesena

Le Fiamme Gialle della Stazione navale di Rimini hanno scoperto un deposito di rifiuti non autorizzato in un’azienda del settore edile nella provincia di Forlì-Cesena. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, l’attività investigative, supportata da sopralluoghi mirati effettuati con l’ausilio degli elicotteri della Sezione aerea di Rimini, ha individuato un terreno di 1.600 metri quadrati contenente circa 80 tonnellate di rifiuti industriali tra cui materiali ferrosi, plastica, vetroresina e lastre in eternit danneggiate dall’esposizione agli agenti atmosferici. Il legale rappresentante dell’azienda è stato segnalato alla Procura competente per lo smaltimento illegale dei rifiuti e per la mancanza di autorizzazioni necessarie per la gestione. Sono state avviate le procedure per il ripristino dell’area a carico del responsabile.