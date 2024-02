Rimini. Hashish negli involucri delle merendine, arrestato 46enne

Arrestato ieri sera un uomo di 46 anni, trovato con alcune dosi di sostanza stupefacente in una via del centro storico di Rimini. Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 280 grammi di sostanze stupefacenti suddivisi in panetti. Alcuni panetti erano stati confezionati utilizzando l’involucro di uno snack merenda.

L’uomo stava passeggiando e fumando marijuana in una via del centro storico, quando sono passati gli agenti impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio. Gli agenti l’hanno fermato per chiedergli i documenti e l’identificazione, e a quel punto l’uomo ha consegnato spontaneamente altre dosi agli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria. Durante il controllo, ha manifestato un comportamento molto agitato e sospetto, il che ha portato gli agenti a richiedere una perquisizione domiciliare, successivamente autorizzata dal magistrato di turno.

I sospetti sono stati confermati durante la perquisizione domiciliare, durante la quale è emerso che l’uomo nascondeva nello studio circa 40 grammi di marijuana, suddivisi in tre barattoli di vetro, e su un mobile della scrivania era presente una scatola di plastica contenente circa 240 grammi di hashish, suddivisi in diversi panetti. Alcuni di questi erano stati confezionati utilizzando la carta dei Mars. Le finte barrette dello snack contenevano panetti di hashish da 50 grammi al posto del prodotto alimentare di cioccolato.

Conclusa l’indagine, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Rimini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.