Rimini. I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati. Sabato 18 gennaio una nuova mostra al Palazzo del Fulgor. Lunedì 20 gennaio musei aperti a ingresso libero

Una nuova mostra è pronta ad aprire i battenti al Palazzo del Fulgor, in concomitanza con il compleanno del Maestro, che il prossimo 20 gennaio avrebbe compiuto 105 anni. Sabato 18 gennaio si svela al pubblico “I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati”, esposizione di 27 disegni del Maestro risalenti agli anni Settanta appartenuti ad uno tra i più apprezzati e premiati costumisti e scenografi del cinema italiano.

Continua così l’attività temporanea del Fellini Museum, che alterna, all’interno dei propri spazi, esposizioni fotografiche, come quella dedicata a Marcello Mastroianni – visitabile fino al 20 gennaio – con altre dedicate ai disegni originali di Fellini. Come lo scorso anno fu allestita una selezione di schizzi della collezione appartenuta a Liliana Betti, storica collaboratrice del regista, acquistata dal Ministero e depositata al Fellini Museum, ora è la volta di presentare al pubblico un altro fondo acquistato dal Comune di Rimini nell’ambito del Piano per l’arte contemporanea (PAC) 2024 promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura.

L’esposizione raccoglie 27 disegni eseguiti a biro o con pennarelli colorati, di cui venti su carta di diverso formato e sette, particolarmente originali e rari, su tovaglioli di stoffa da ristorante, appartenenti a Danilo Donati, professionista della settima arte due volte vincitore del premio Oscar per i costumi: la prima nel 1969 con Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e la seconda, quasi dieci anni dopo, con Il Casanova di Federico Fellini.

I disegni in mostra risalgono agli anni Settanta e testimoniano di un rapporto di confidenza e complicità con il regista riminese che va oltre la collaborazione professionale iniziata su set del Fellini Satyricon alla fine degli anni Sessanta e continuata per tutto il decennio successivo con i grandi affreschi felliniani di Roma, di Amarcord (di cui ricostruisce a Cinecittà il borgo) e, per l’appunto, Il Casanova. Donati tornerà poi a lavorare con Fellini a metà degli anni Ottanta, per i costumi di Ginger e Fred e per i costumi e le scenografie di Intervista.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 marzo, tutti i giorni da martedì a domenica (dalle 11 alle 17), con apertura straordinaria per lunedì 20 gennaio, quando in occasione dell’anniversario della nascita di Fellini, sia il Fellini Museum, sia il Museo della città e la Domus del Chirurgo saranno aperti al pubblico a ingresso libero.

Sempre il 20 gennaio, oltre a segnare la chiusura della mostra al Palazzo del Fulgor Semplicemente Marcello, segnerà anche il debutto di un nuovo strumento per conoscere gli spazi del Fellini Museum: un’audioguida gratuita, in forma di web app, accessibile e scaricabile dal sito fellinimuseum.it oppure attraverso qr code disponibile in biglietteria. Un accompagnamento alla visita, in questa prima fase in italiano e in inglese ma in futuro implementabile, per immergersi appieno nelle atmosfere oniriche del Maestro.

I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati

Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

da sabato 18 gennaio a domenica 2 marzo 2025

lunedì chiuso

lunedì 20 gennaio apertura straordinaria

https://fellinimuseum.it/donati/

Comune di Rimini