Rimini: i Nodi Territoriali di Salute si presentano alla città con un ciclo di incontri pubblici

L’Amministrazione comunale di Rimini, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria della Romagna, la rete del Distretto e l’Università di Bologna, promuove un ciclo di incontri pubblici per presentare i primi quattro Nodi Territoriali di Salute, un servizio innovativo dedicato alla medicina territoriale e al supporto della salute della comunità.

I Nodi Territoriali rappresentano un elemento strategico per offrire un punto di riferimento accessibile e integrato, volto a migliorare il benessere dei cittadini attraverso servizi di assistenza sociale e sanitaria più vicini ai luoghi di vita quotidiana.

Dopo gli appuntamenti dedicati al Nodo del Centro Storico, in via Gambalunga 106, e al Nodo di Sud Monte, in via Bidente 1, mercoledì 25 giugno alle ore 18:00 sarà presentato il Nodo Sud Mare. L’incontro si terrà in piazza Decio Raggi a Miramare e sarà un’occasione per conoscere da vicino le attività e i servizi offerti dal Nodo, incontrare gli operatori e le operatrici impegnati nel progetto, e avviare un dialogo con cittadine, cittadini, associazioni e realtà locali.

Il ciclo si concluderà lunedì 30 giugno, sempre alle ore 18:00, con la presentazione del Nodo Marecchiese in via Perticara 11.

Questi incontri pubblici sono pensati per coinvolgere direttamente la comunità e promuovere la conoscenza di un sistema di assistenza territoriale che mira a rafforzare la presenza dei servizi socio-sanitari sul territorio, migliorandone l’accessibilità e l’efficacia.