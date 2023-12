I Padulli ora sono più accessibili

Da ieri per raggiungere, o abbandonare, il quartiere riminese si può usare il nuovo ponte su via Tosca. In pratica, i veicoli possono raggiungere la statale direttamente dalla rotatoria ‘Valentini’, percorrendo via Tosca e il nuovo ponte sul torrente Mavone. L’intervento ha consentito la posa di nuovi lampioni da via Padulli a via Tosca e prevede nuova illuminazione anche nel tratto di Statale 16 interessato (ilCarlino, Corriere).

